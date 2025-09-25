Başına dayadığı tabancayı boş zanneden eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Sapanca'nın tanınan iş insanlarından ve Sapancaspor'un eski kulüp başkanı Fatih Balkaya başından vurulmuş halde bulundu.

ESKİ KULÜP BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balkaya'ya ilk müdahaleyi burada yaptı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan iş insanı, entübe edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere yanıt vermedi ve yaşamını yitirdi.

SİLAHI BOŞ ZANNETTİ İDDİASI

Yerel haber sitelerinde yer alan iddialara göre; Balkaya, bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada boş zannettiği tabancasını çıkardı. Tabancayı başına doğru doğrultarak ateş etmesi sonucu kazara kendisini vurduğu öne sürüldü.

SAPANCASPOR'DNA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sapancaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla eski başkanları Fatih Balkaya'nın vefatını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."