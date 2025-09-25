Haberler

Başına dayadığı tabancayı boş zanneden eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Başına dayadığı tabancayı boş zanneden eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan Sapanca'nın tanınan iş insanı ve Sapancaspor'un eski başkanı Fatih Balkaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkaya'nın boş olduğunu düşündüğü tabancayı ateşlemesi sonucu başından vurulduğu öne sürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Sapanca'nın tanınan iş insanlarından ve Sapancaspor'un eski kulüp başkanı Fatih Balkaya başından vurulmuş halde bulundu.

ESKİ KULÜP BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balkaya'ya ilk müdahaleyi burada yaptı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan iş insanı, entübe edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere yanıt vermedi ve yaşamını yitirdi.

SİLAHI BOŞ ZANNETTİ İDDİASI

Yerel haber sitelerinde yer alan iddialara göre; Balkaya, bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada boş zannettiği tabancasını çıkardı. Tabancayı başına doğru doğrultarak ateş etmesi sonucu kazara kendisini vurduğu öne sürüldü.

SAPANCASPOR'DNA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sapancaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla eski başkanları Fatih Balkaya'nın vefatını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Başına dayadığı tabancayı boş zanneden eski kulüp başkanı Fatih Balkaya hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Boş silahı şeytan doldurmaz yine insan doldurur. Silahla şaka olmaz.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ZARGANA KESIN ALKOLLÜYDÜ! AKLI BASINDA BIRI OLSA NAMLUDA MERMI VARMI YOKMU KONTROL EDER VE ILK ÖNCE HAVAYA SIKARDI, EMIN OLMAK IÇIN.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Doğrusunu yapmış Rabbim aklı herkese vermiyor

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBerk Bilen:

MALL

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Cizmeci:

Hem Başından vurulmuş Halde Bulundu Deniyor ? Hemde Silahın Boş Olduğunu Zannedip Yaptığı ? İntahar yada çinayyet budaha ciddi bir ihtimal eğer gören eden yoksa...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

böyle oksijen israfı insanların ölümüne üzülmüyorum...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
