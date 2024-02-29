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Başıboş köpekler kümese saldırdı, 8 tavuk telef oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. İş yeri çalışanı şoke oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. Yumurta toplamak için kümese gelen iş yeri çalışanı gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Örnek Mahallesi 1057 Sokak üzerinde bulunan iş yerinin arka bahçesinde kümeste bulunan tavuklar başıboş kurt köpeklerinin saldırısına uğrarken 8 tavuk telef oldu. Her gün olduğu gibi kümesteki yumurtaları toplamak üzere arka bahçeye gelen iş yeri çalışanı Galip Güneş, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

"Kümesten son kez yumurta aldım"

Tavukları yerde cansız vaziyette gördüğünü belirten Galip Güneş, "Kümese baktığımda içerisindeki tavukların da yerde yattığını, bazılarının kafasının olmadığını, bazılarının da vücudunun parçalandığını gördüm. 2 tane tavuk da can çekişiyordu. Hemen gidip güvenlik kamerasına baktığımızda 1 kurt köpeği ve 2 yavru köpeğin yan taraftan kümesin olduğu bahçeye girdiğini, bir süre sonra da geri çıktığını gördük. Bu köpekler burada başıboş vaziyette sürekli geçen köpekler. Irmak kenarında daha önce bana da saldırdılar. Kümesten son kez yumurtaları aldım. Yetkililerden başıboş köpekler için önlem almalarını istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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