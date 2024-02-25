Bartın'da Şok Uygulama: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı.
Bartın'da polis ekipleri gerçekleştirdiği şok uygulamada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize ekipler gerçekleştirdiği şok uygulamada, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda "6136 Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında tahkikata başlandı. - BARTIN