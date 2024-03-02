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Bartın'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Bartın'da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bartın'da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Gürgenpınarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer'e, İnkumu beldesinden Bartın istikametine seyir halinde olan V.U. idaresindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Rukiye Değer'e olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeyen çalışan Değer'e otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle kadının savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü V.U. gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Güvenlik Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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