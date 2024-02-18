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Bartın'da Otomobil Yoldan Çıktı: 4 Kişi Yaralandı

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Bartın'ın Çiftlik ve İhsanoğlu köyleri arasında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir eden M.A. idaresindeki 34 GLG 172 plakalı otomobil, Bartın'ın Çiftlik ve İhsanoğlu köyleri arasındaki mevkide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki araziye uçan otomobilde bulunan sürücü ve yolcular A.Ö, E.E. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, çevreden geçen araçların sürücüleri, yolcuları, jandarma ve olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolü kaybettiği belirtilen sürücünün Çaycuma'dan Bartın'a seyir halinde bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması amacıyla yol kenarında güvenlik tedbirleri aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çiftlik Bartın Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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