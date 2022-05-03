Bariyerler bayram günü faciayı önledi: 2'si çocuk 5 yaralı

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaldırıma çıkan minibüs, şarampole yuvarlanmaktan bariyerler sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Akçakale mahallesinde N.K. (36) yönetimindeki 61 HE 980 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaldırıma çıkan ve şarampole yuvarlanmaktan bariyerler sayesinde kurtulan minibüsü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan F.K. (31), M.A.K. (10), F.G. (63) ve E.K (6) yaralandı. Yaralılar KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa