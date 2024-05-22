Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan rutin kontrol çalışmasında bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet yetkilileri olayla ilgili tahkikatın başlatıldığını belirtti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde rutin kontrol çalışmasında bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece 21.30 sularında Eski Çamlık bölgesinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, Serkan Ş. (48) isimli şahsın üzerinde 9.15 gram olduğu değerlendirilen esrar ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığını belirtirken, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Bandırma Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

 Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title