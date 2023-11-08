Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Emniyet Ekiplerinin şok uygulamasında şahışlar üzerinde uyuşturucu yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Çınarlı Mahallesi İnce Kaldırım Caddesi üzerinde yapılan uygulama ile Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus timleri ekiplerinde A. T. (38) ve E. (32) sahışların üzerinden 114 gram esrar ele geçirildi. Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan sahışlar adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sahışlar tutuklandı. - BALIKESİR