Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Kaba Üst Araması Sonucu Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaba üst araması yapılan üç ayrı şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 1543 Sokak üzerinde durumundan şüphe edilen bir şahsın üstü arandı. Kaba üst araması yapılan şüpheliden 3.15 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet payp tabir edilen aparat elde edildi.

Ayrıca, Paşamescit Mahallesi, Şevketiye Caddesi üzerinde durumundan şüphe edilerek kaba üst araması yapılan iki ayrı şahıstan ise 3 parça halinde toplam 1.45 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söz konusu olaylar ile ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Bandırma 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli? Survivor Yunus Emre ve eşi boşanıyor mu? Beria Özden eşini neden sildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title