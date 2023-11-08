Bandırma'da Aileler Arasında Pompalı Tüfekli Kavga

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 aile arasında sözlü kavga yüzünden pompalı tüfekler konuştu

Edinilen bilgilere göre, Bandırma 100.yıl TOKİ konutlarında 2 aile arasında yaşanan husumet sonrasında 1993 doğumlu B. E adlı şahış ailenin üzerine pompalı tüfekle saldırdı. Olayda çeşitli şekillerde yaralanan ve vücutlarında saçma giren vatandaşlar Bandırma Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine intikal eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheler yakalandı. Aynı zamanda da suç malzelerine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR