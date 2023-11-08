Bandırma'da Aileler Arasında Pompalı Tüfekli Kavga
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan sözlü kavga sonucunda 2 aile arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı bir olay meydana geldi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 aile arasında sözlü kavga yüzünden pompalı tüfekler konuştu
Edinilen bilgilere göre, Bandırma 100.yıl TOKİ konutlarında 2 aile arasında yaşanan husumet sonrasında 1993 doğumlu B. E adlı şahış ailenin üzerine pompalı tüfekle saldırdı. Olayda çeşitli şekillerde yaralanan ve vücutlarında saçma giren vatandaşlar Bandırma Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine intikal eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheler yakalandı. Aynı zamanda da suç malzelerine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR