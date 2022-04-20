Balıkesir'de baltalı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Balıkesir'de baltalı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de baltalı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateş'in balta darbesiyle öldüğü kavganın şüphelileri, K Y ve oğlu S Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de baltalı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateş'in balta darbesiyle öldüğü kavganın şüphelileri, K Y ve oğlu S Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nde 48 yaşındaki Mustafa Ateş'in ölümü ile sonuçlanan olayın şüphelileri, K Y. ve oğlu S Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edremit Adliyesine sevk edildi. Savcılık soruşturması ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen baba oğul tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cinayet olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan kavga ve sonrasındaki olaylar an ve an güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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