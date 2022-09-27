Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberleri | Balıkesir'de 251 şahıstan, 38'i tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberleri | Balıkesir'de 251 şahıstan, 38'i tutuklandı

Balıkesir yerel 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 251 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara, sevk edilen 38 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 251 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara, sevk edilen 38 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube polislerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 251 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 38 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 347 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 19 adet kartuş, 16 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 136 adet fişek, bin 228 gram esrar maddesi, 485 adet sentetik ecza hap, 315 gram metamfetamin maddesi, 221 adet kök kenevir bitkisi, 5 gram kokain maddesi, 3 gram bonzai maddesi, 1 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title