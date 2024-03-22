Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat üzerine Gömeç merkezli, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan hazırlıklar sonrasında gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve buna ait şarjör, 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O., D.K., O.K. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR