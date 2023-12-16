Balıkesir'de Trafik Denetimi: 42 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Bandırma Caddesi ve Kuvayı Milliye güzergahında çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yaptı. 42 araç sürücüsüne 76 bin 672 TL idari para cezası uygulandı ve 18 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde trafiğin çok yoğun olduğu Bandırma Caddesi ve Kuvayı Milliye güzergahında çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yaptı. Trafik ekipleri 42 araç sürücüsüne 76 bin 672 TL. idari para cezası uygularken, 18 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince; Balıkesir il merkezinde bulunan Bandırma Caddesi Polisevi - Kuvayi Milliye Üst geçidi- DSİ güzergahında çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında: 66 araç kontrol edilirken, eksik ya da kusurlu görülen 42 araç sürücüsüne 76 bin 672 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi ve 18 araç trafikten men edildi.

Trafik kazalarının azaltılması ve kazaların ölümle sonuçlanmasının önlenmesi maksadıyla kontrol, denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR