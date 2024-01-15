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Balıkesir'de Motosikletli Polisler Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca şahsın aranan bir suçlu olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 12,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri şahıs hakkında yaptıkları UYAP sorgulamasında aranan bir şahıs olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Hacı İsmail Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir şahsın kaba üst yoklamasında; 2,28 gr Bonzai maddesi, 1,77 gr Metamfetamin maddesi ve 8,40 gr Kokain maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şahsın yapılan UYAP sorgulamasında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından arandığı tespit edildi ve hakkında işleme başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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