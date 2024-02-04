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Bahçelievler'de alkollü şahıslar arasında kavga çıktı

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Bahçelievler'de alkollü iddia edilen silahlı iki şahıs arasında çıkan kavga polis ekiplerini harekete geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Bahçelievler'de hareketli dakikalar kamerada: Kavga eden alkollü şahıslar ekipleri teyakkuza geçirdi

İSTANBUL - Bahçelievler'de alkollü iddia edilen silahlı iki şahıs arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilince hareketli dakikalar yaşandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkol aldıktan sonra mekandan çıkan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirine silah çekti. Sesleri duyan çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Teyakkuza geçen ekipler, olay yerine geldikten sonra şahıslara doğru koşarak herhangi bir yaralama olayının önüne geçti. Etkisiz hale getirilen şahıslar ardından gözaltına alınarak polis otosuna bindirildi. Emniyette "çevreye rahatsızlık vermek" suçundan idari işlemleri yapılan şahıslar serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Kavga Güvenlik Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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