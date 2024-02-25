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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bağcılar'da uyuşturucu kuryesi ve uyuşturucuyu paketlediği tespit edilen şüpheli, tekstil atölyesine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 72 gram skunk maddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve nakit para ele geçirildi.

Bağcılar'da uyuşturucu kuryesi ve uyuşturucuyu paketlediği tespit edilen şüpheli, tekstil atölyesine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da sipariş aldığı adreslere uyuşturucu madde götürdüğü tespit edilen Ö.Y.S. isimli şahsı takibe aldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Ö.Y.S.'nin bir tekstil atölyesine girdiği belirlendi. Tekstil atölyesinde yapılan incelemeler sonucu H.Ş.'nin sipariş aldığı uyuşturucu maddeleri paketlediği, Ö.Y.S.'nin ise paketlenen maddeleri motosiklet ile dağıttığı tespit edildi.

18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi ele geçirildi

Tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşet, 1 adet hassas terazi, 2 adet telefon ve 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. H.Ş.'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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