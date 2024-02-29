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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı, 968 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Bağcılar'da yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs yakalandı ve 968 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu maddeyi karıştırmak için kullanılan malzemeler ve diğer kanıtlar da bulundu.

Bağcılar'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 1'i sokak satıcısı omak üzere 3 şahıs yakalanırken 968 gram bonzai ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi ve Demirkapı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, B.K., S.Y. isimli şahıslar yakalanırken, ayrıca yapılan uygulamalarda sokak satıcısı olduğu belirlenen M.K. isimli şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 968,7 gram bonzai, uyuşturucu maddeyi karıştırırken kullanılan leğen ve elemede kullanılan elek, 5 adet aseton, 1 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli şeffaf poşet ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamalarında S.Y. isimli şahsın "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması sureti ile yarar sağlama" suçundan adli makamlarca arandığı belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bağcılar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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