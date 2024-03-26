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Aydın Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.S., İ.Y., L.A. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 15,57 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S., İ.Y. ve L.A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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