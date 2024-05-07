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Aydın Nazilli'de 48 Şahsın Ehliyetine El Konuldu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri denetimlerine devam ederken, bir ayda alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu. Nazilli polisi içkili eğlence yerleri ve umuma açık yer denetimlerini sıklaştırdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri denetimlerine devam ederken, bir ayda alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu.

Nazilli polisi içkili eğlence yerleri ve umuma açık yer denetimlerini sıklaştırdı. Başta kamu düzeni ve suçun önlenmesi olmak üzere Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 ayda 13 farklı alkollü mekana 63 adet idari işlem yapıldı. Öte yandan yine son 1 ayda alkollü araç kullanmaktan 48 şahsın ehliyetine el konuldu. Denetimlerin hız kesmeden aralıksız artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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