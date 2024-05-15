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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde karayolunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde karayolunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şahısların nasıl yaralandığını bulmak için uzun süre uğraştı.

Olay, Kardeşköy kavşağı yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp karayolu kenarında iki yaralının olduğunu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B.D ve A.A, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde ise herhangi bir araç bulunamadı. Polis, bölgede geniş çaplı inceleme çalışma başlattı. Kazanın neyle yapıldığı ve nasıl meydana geldiği ise belirsizliğini koruyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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