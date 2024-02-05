Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Ekipleri 20 İlde Aranan Şahısları Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 20 ilde 28 dosyadan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını 7-24 esasına göre sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 20 ilde işlemiş olduğu 28 adet 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan G.Y. isimli kadın şahsın Germencik ilçesinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanan G.Y. gözaltına alındı. - AYDIN