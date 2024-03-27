Aydın'da yapılan denetimlerde hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlıkları vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 289 şahıs sorgulanırken, 114 de yabancı şahıs sorgusu yapıldı. Öte yandan Söke ilçesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da yakalandı. - AYDIN