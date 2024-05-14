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Aydın'da Veteriner Sağlık Teknikeri Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde aracının içinde ölü bulunan veteriner sağlık teknikeri Alperen Aydın'ın, otopsideki ilk bulgularına göre kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Aydın'ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aracının içinde ölü bulunan veteriner sağlık teknikeri Alperen Aydın'ın, otopsideki ilk bulgularına göre kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Tellidede Mezarlığı girişinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre veteriner sağlık teknikeri Alperen Aydın, aracının içinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayın ardından ilk otopsi bulgularına göre Aydın'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Alperen Aydın'ın, kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Veteriner sağlık teknikeri Alperen Aydın'ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Otopsi Efeler 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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