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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve satışı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve satışı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde; Kuşadası ilçesinde N.E., S.Ş. ve S.T. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Nazilli'de de G.D., O.Ö. ve M.Ö. ile Kuşadası'ndaki 3 şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuşadası Nazilli Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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