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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve sağlık kuruluşunda yapılan testlerde uyuşturucu madde bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile seyahat eden şüpheliler, narkotik köpeğinden kaçamadı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde F.B., O.A.O. ve O.N.S. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca durdurulun M.A.Ç. ve M.S. isimli 2 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Söke Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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