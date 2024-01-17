Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Efeler, Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen M.S. ve İ.Y. ile uyuşturucu suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan E.G., 4 yıl hapis cezası bulunan E.E., 2 yıl hapis cezası bulunan E.Y., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.F. ve uyuşturucu madde ticaretinden aranma kaydı bulunan Ö.H. gözaltına alındı. A.G., L.E. ve İ.E. hakkında da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. - AYDIN