Aydın'da traktör römorku altında kalan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada traktör römorkunun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktör römorkunun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Bağarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere içerisinden traktör römorkuna kum yüklendiği esnada, yükü taşıyamayan römorkun devrilmesi sonucu Mehmet Damlıca isimli şahıs traktör ile römork arasında sıkıştı. Yanında bulunan arkadaşlarının olayı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkarılan Damlıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Damlıca'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN