Aydın'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşımı Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsın sosyal medya hesabından ateşli silah ile fotoğraf paylaşması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahsın evinde 3 tabanca, 2 şarjör ve 8 adet de fişek ele geçirdi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, B.S. isimli şahsın sosyal medya hesabından ateşli silah ile fotoğraf paylaşımı yaptığı tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin Ağaçlı Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet el yapımı tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - AYDIN