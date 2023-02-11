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Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceye dayalı husumet bulunduğu iddia edilen H.D. ile Mehmet Sıddık Coşkun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.D. üzerinde bulundurduğu silahla Coşkun'a ateş ederek ağır yaralayarak kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Coşkun'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cinayet şüphelisi H.D.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Sultanhisar kavga Aydın 3. Sayfa Haberler

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