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Aydın'da Sanal Devriye Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyelerde 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Müstehcenlik ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 6 ilçede toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulamaları kapsamında 196 personelin katılımıyla icra edilen sibergöz operasyonlarında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Müstehcenlik ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 6 ilçede toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan faaliyet kapsamında 223 işletmenin kontrolü yapılıp, 3 bin 808 şahıs sorgulanırken 8 aranan şahıs da yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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