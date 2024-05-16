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Aydın'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüste uyuşturucu ile seyahat eden bir kişi narkotik köpeği tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 758 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüste uyuşturucu ile seyahat eden bir kişi narkotik köpeğinden kaçamadı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timince uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda M.D. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen kıyılmış tütün içerisine gizlenmiş 758)gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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