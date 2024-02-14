Aydın'da Okul Servisleri Denetlendi

Aydın'ın Karpuzlu ve Koçarlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi, öğrenciler de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karpuzlu ilçesi Tekeler İlkokulu ile Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi. Bu çerçevede öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrenci taşımacılığı yapan 10 okul servis aracı, yönetmelik kapsamında denetlendi. Yapılan denetimlerde 10 servis sürücüsü bilgilendirilirken, toplam 111 öğrenciye de okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili eğitim verildi. - AYDIN