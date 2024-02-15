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Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Şişe Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüpheli şahsın evinde 8 şişe kaçak alkol ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik faaliyetlere devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 8 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik faaliyetlere devam ediliyor. Gencelli Mahallesi'nde ikamet eden İ.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 8 adet sahte bandrollü kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuyucak Aydın Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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