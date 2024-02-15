Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Şişe Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 8 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik faaliyetlere devam ediliyor. Gencelli Mahallesi'nde ikamet eden İ.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 8 adet sahte bandrollü kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi. - AYDIN