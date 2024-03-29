Aydın'da 'Huzur ve Güven' operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince eşzamanlı gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 28 Mart 2024 tarihinde 3 aşamalı olarak 'Türkiye Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. 78 unsur ve 219 personelin katılımı ile eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 735 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs da yakalandı. Denetimler esnasında 211 umuma açık yer, 1 AVM, 5 devremülk, 53 metruk bina, 91 okul çevresi ve 90 park bahçe kontrol edildi. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN