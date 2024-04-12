Aydın'da Genç Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 32 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Murat Atar'ı eşi sabah saatlerinde uyandırmak istedi. Eşini uyandıramayan kadın, komşularında yardımıyla sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Atar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti İlk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edilen Atar'ın cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Atar'ın ani ölümü sevenlerini üzdü. - AYDIN