Aydın'da Çalınan Buzağılar Bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 adet buzağın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri buzağıları bularak sahibine teslim etti.

Olay, Tekin Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait hayvan çiftliğinden 2 adet buzağı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin T.Ç. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan buzağılar da Turanlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunarak sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN