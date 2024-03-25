Aydın'da Aranan 48 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli, eşzamanlı operasyonlarla jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik iki günde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonlarda 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs olmak üzere hırsızlık suçundan 4 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 3 şahıs, diğer suçlardan 13 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 22 şahıs, toplamda 48 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor. - AYDIN