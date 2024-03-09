Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu

Aydın'ın Köşk ilçesinde akaryakıt istasyonu görevlisini kesici alet ile tehdit ederek kasadaki 5 bin lirayı alıp kaçan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt işletmesine gelen kimliği belirsiz bir şahsın kesici bir alet ile işletme personelini tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık 5 bin TL'yi alarak kaçtığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu yağma olayının M.G. (20) isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheli şahıs yapılan takip sonucu suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN