Aydın'da 9 Yıl Aranma Kaydı Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 9 yıl aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi E.S. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan tespit takip ve çalışmalar çerçevesinde; Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi E. S. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN