Aydın'da 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik yürüttükleri titiz operasyonlar sonucunda, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranmakta olan ve üzerine 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli şahsı Camiatik Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN