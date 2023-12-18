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Aydın'da 157 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aralarında hırsızlık suçundan aranan 157 şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıslardan 55'i cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kesici alet ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Aydın'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 157 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 55'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda aralarında hırsızlıktan 14 yıl 5 ay cezası olan Y.K, hırsızlıktan 11 yıl 3 ay cezasi olan M.Y ve yine hırsızlık suçundan 7 yıl cezası olan K.E.H ile birlikte çesitli suçlardan aranan toplam 157 şahıs yakalanırken, bunlardan 55 tanesi tutuklanmıştır. İl genelinde yapılan çalışmalarda ise son 1 hafta da olaylara konu olan, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet av tüfeği, 4 adet kesici alet, 33 adet fişek, 8 adet motosiklet, 37 adet (dizüstü bilgisayar, cep telefonu, ziynet eşyası, inşaat malzemeleri ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aydın Haberler

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