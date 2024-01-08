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Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı

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İSTANBUL Avcılar E-5'te İETT otobüsü orta refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı

İSTANBUL Avcılar E-5'te İETT otobüsü orta refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar İtfaiye İETT İtfaiye İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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