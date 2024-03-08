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Atina'da Öğretmenler ve Öğrenciler Özel Üniversite Tasarısını Protesto Etti

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti. Göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı ve 7 kişi yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti.

Yunanistan'da özel üniversite kurulmasına karşı protestolar sürüyor. Başkent Atina'da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin tartışmalı özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etmek için bir araya geldi. Tasarının kabul edilmesi için oylamanın yapılacağı parlamentonun önünde toplanan kalabalıkla Yunan polisi arasında çatışma çıktı. Göstericileri dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Çıkan arbedede 7 kişi yaralandı. Kalabalık, reformun savunucularından Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis aleyhinde sloganlar atarken, "Özel üniversitelere hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Tartışmalı yasa tasarısı, ülkede özel üniversitelerin kurulmasının önünü açarken, erişilebilir ve eşit eğitimin temel ilkelerine de bir tehdit olarak görülüyor. Tasarı, eğitimin kamusal ve ücretsiz olması gerektiğini öngören Yunanistan Anayasası'nın 16. maddesine doğrudan aykırı bir hareket olarak algılanıyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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