Ataşehir'de Motosikletli Şüphelilerce Kuaför Salonuna Silahlı Saldırı

Ataşehir'de, motosikletli şüphelilerce silahla ateş açılan kuaför salonunda hasar meydana geldi. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir'de, motosikletli şüphelilerce silahla ateş açılan kuaför salonunda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Kayışdağı Caddesi'nde Engin P'ye ait olduğu öğrenilen kuaför salonuna akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce ateş açıldı.

Şüpheliler, saldırının ardından geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.