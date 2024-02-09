Ataşehir'de Kilometre Dolandırıcılığı Yapan 25 Şüpheli Yakalandı

Ataşehir'de satın aldıkları araçları kilometrelerini değiştirerek dolandırıcılık yapan 25 şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince araçların kilometrelerini oto elektronik dükkanında düşürerek yüksek fiyattan satıp dolandırıcılık yapan çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, örgüt kapsamında otomobillerin kilometresini düşürüp anlaşmalı oldukları ekspertiz ile görüşüp 2. el araç satış sitesinden yüksek fiyattan sattığı ve bu yolla vatandaşları mağdur ettikleri bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçen ekipler Ataşehir'de yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 31 aracın kilometresini düşüren ve bu yolla dolandırıcılık yapan, aralarında 2 ekspertiz ve 2 oto elektronikçilerin bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 25 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL