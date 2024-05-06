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Ataşehir'de Esnafın Diktiği Domates Fideleri Çalındı

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Ataşehir'de bir kadın, esnafın hobi amaçlı diktiği domates fidelerini çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de esnafın hobi amaçlı dikmiş olduğu domates fidelerini çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, oto elektrik dükkanının önünde bulunan ve esnaf tarafından dikilmiş olan domates fidelerini tek tek sökerek çaldı. Esnaf ise, hobi olarak diktiği fidelerin bir yıldır düzenli olarak çalındığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"İsteseler veririm ama çalmayı tercih ediyorlar"

Fideleri çalınan esnaf Kaan Mangaloğlu, "Yaklaşık bir sene içerisinde burada biz hobi bahçesi oluşturduk. Oradan semizotu fidelerinin komple kökünden söküp alınmıştı. Sorsalar aslında verirdim. Geçtiğimiz günlerde yine domates fideleri kökünden söküp alınmış. Bir tane de değil 4-5 tane fide vardı. Sürekli oluyor, fideleri içeri aldım. Benden gelip isteseler veririm ama komple çalmayı tercih ediyorlar. Şikayetçi olmadım ama kendisini bulursam cezasını ben keseceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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