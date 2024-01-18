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Didim'de askeri alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde, askeri alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde girilmesi yasak olan askeri alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ve Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği ekiplerince birlikte kaçak kazıya yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; "2863 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçu ile ilgili olarak, girilmesi yasak askeri alanda kaçak kazı yapan şahısların olduğu bildirilmesi üzerine, bahse konu alanda yapılan çalışmada 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kaçak kazı alanında yapılan tespitlerde, 1 adet sondaj yapmaya yarayan benzinli motor, 1 adet metal boru, 1 adet pülverizatör, 4 litre benzin, 2 adet 19 litrelik su bidonu, çok sayıda anahtar ele geçirildi. Olayla ilgili A.A., O.Ö., A.K. ve M.M. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Didim Güvenlik Suç 3.Sayfa Haberler

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