Artvin'de Nehre Düşen Kamyonet Sürücüsünün Cesedi Bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde nehirde kaybolan kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ın cesedi 91 gün sonra bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından nehirden çıkartılan ceset, kimlik tespiti için hastaneye götürüldü.

Artvin'de, Şavşat nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ın cesedi 91 gün sonra bulunarak ekiplerce nehirden çıkartıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ın cansız bedeni düştüğü yerden 3 kilometre uzakta bulundu.

Balık tutan vatandaşların nehir de ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis Ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri çalışma başlattı. Sedye ve ip yardımıyla sudan çıkartılan, ceset kimlik tespiti için Artvin Devlet Hastanesi Adli Tip Morguna kaldırıldı.

Olay nasıl olmuştu

Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde yaşanan kazada, Zübeyir Topal'ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal'ı bulamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kayboldu. - ARTVİN