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Artvin'de Gazeteci Hayatını Kaybetti

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Artvin'de gazetecileri taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada İHA Artvin eski muhabiri Tolga Gül hayatını kaybetti, 1 gazeteci de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü gazeteci Fatih Tüysüz'ün(37), Yusufeli'nden Artvin'e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan İHA'nın Artvin eski muhabiri Tolga Gül (48) yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih Tüysüz'ün ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tolga Gül, İHA muhabirliği yaptığı 28 Şubat döneminde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı olan Tuğgeneral Osman Özbek'in, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı hedef alarak yaptığı küfür ve hakaret içeren açıklamaları görüntüleyerek gündeme taşımıştı - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tolga Gül Artvin Ölüm Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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